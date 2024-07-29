Manisa'da yapılan trafik uygulamasında 13 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da yapılan trafik uygulamasında 13 şahıs yakalandı

Manisa\'da yapılan trafik uygulamasında 13 şahıs yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince 22-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik uygulamasında, araması bulunan 13 şahıs yakalandı. Denetimde 2 bin 445 araç ve sürücü kontrol edildi. 10 araç trafikten men edildi, 24 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs ile yakalama kaydı olan 13 araç da yakalandı.

29.07.2024 14:07
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince 22-28 Temmuz tarihleri arasında ile genelinde yapılan trafik uygulamasında araması bulunan 13 şahsın yakalandığı açıklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince 22-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimde 2 bin 445 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada 10 aracın trafikten men edildiği, 24 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı, ayrıca çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs ile yakalama kaydı olan 13 aracın da yakalandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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