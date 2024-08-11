Manisa\'da Yavru Kedilere İşkence Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile öldürdü. Yavru kedileri vahşice öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Salihli'nin Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ş. (55) evinin arka bahçesinde balkonun alt kısmında bulunan yavru kedileri fırça sapı ile vurarak vahşice öldürdü. Yaşanan vahşeti cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, eve gelip yavru kedileri vahşice öldüren şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.Ş'nin emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA