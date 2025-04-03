Manisa'da Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya 7 Katlı Bina - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya 7 Katlı Bina

Manisa\'da Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya 7 Katlı Bina

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, depremler sonrası hasar görerek 2020 yılında tahliye edilen Uzun Apartmanı, sit alanı olması nedeniyle yıkılamıyor. Mahalle sakinleri, binanın tehlikeli durumu hakkında önlem alınmasını talep ediyor.

03.04.2025 14:51  Güncelleme: 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde depremlerde hasar gören ve 2020 yılında tahliye edilen 7 katlı bina sit alanı olması sebebiyle yıkılamadı. Mahalle sakinleri kendi kendine yıkılmaya başlayan bina için önlem alınmasını istedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Murat Caddesindeki Uzun Apartmanı, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası hasar alarak 24 Şubat 2020'de tahliye edildi. 1992 yılında belediyeden ruhsat alarak 7 kat olarak yapılan binanın kat malikleri binayı kentsel dönüşüme sokarak yeniden inşa etmek istedi. Ancak bölgenin tarihi Çeşnigir Camiinden dolayı sit alanı olması sebebiyle 7 kat olan imar planının 2 kata düşürüldüğünü öğrendiler. 2020 tarihinde boşaltılan ve atıl durumda kalan binadan zaman zaman büyük parçalar kaldırıma düşerken sadece binanın ön ve arka kısmında zabıtanın koyduğu demir parmaklıklarla önlem alındı. Mahallede sakinleri kendi kendine yıkılmaya başlayan bina için önlem alınmasını istedi.

Uzun Apartmanının hemen yanındaki binada esnaflık yapan Muhammet Al, "7 kata zamanında imar verilmiş ama burası sit alanı yıkım yapılamıyor. Sonraki 4 katın sahipleri dava açmışlar. Mahkeme sürüyor kendi dairelerinin ne olacağıyla ilgili. Yıkılmamasının sebebi budur. Zamanla 8-10 sene sonra buradaki adada bulunan binaların hepsi yıkılarak 3 kat olarak imar verilecek. Arkada tarihi cami olduğu için. Risk taşıyor. Binanın içindeki betonlar inişli çıkışlı yol yapmış çok tehlikeli. Yandaki binalar bunu ayakta tutuyor. Zaman zaman büyük parçalar düşüyor. Çok tehlikeli" dedi. Saim Etken de binanın yakında çökeceğini belirterek madde bağımlılarının da binayı mesken tuttuğunu anlattı. Kendisi de inşaat işiyle uğraşan Ramazan Güler ise şunları söyledi:

"Bina tehlikeli bir bina. Yıkılabilir, biri altında kalınca ne olacak. Müdahale edilmesi için illa birinin altta mı kalması gerekiyor. Sağındaki solundaki binalarla ilgili bir durum değil. Bina yapılırken çimentosu, demiri eksik kullanılmış. Birinin canına bir şey olmadan yetkililer gerekeni yapmalı." - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Güvenlik, 3-sayfa, Deprem, manisa, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya 7 Katlı Bina - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar’a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Myanmar'a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi
TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
Mourinho’dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır Mourinho'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır
Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

14:25 Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
13:44 Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
13:17 Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
21:29 Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
21:01 Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
20:56 Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
20:43 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
20:39 Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
20:28 Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
20:16 Mourinho’dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır Mourinho'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır
20:11 TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
20:07 Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi
19:56 Myanmar’a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Myanmar'a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 15:03:55. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya 7 Katlı Bina - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement