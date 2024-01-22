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Manisa'da Yük Taşıyan Araçlara Denetim: 96 Araç ve Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika
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Manisa'da Yük Taşıyan Araçlara Denetim: 96 Araç ve Sürücüye İdari Para Cezası

Manisa'da yapılan özel denetimde, emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik kurallara uymayan 96 araç ve sürücüsüne toplamda 242 bin 364 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla aralıksız devam edeceği belirtildi.

Manisa\'da Yük Taşıyan Araçlara Denetim: 96 Araç ve Sürücüye İdari Para Cezası
22.01.2024 - 13:58,
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Manisa'da emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik özel olarak gerçekleştirilen denetimde kurallara uymayan 96 araç ve sürücüsüne 242 bin 364 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli, Soma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri tarafından 20-21 Ocak tarihleri arasında 17 ekip 34 personel ile yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 1143 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 96 araç ve sürücüsüne toplam 242 bin 364 TL idari para cezası uygulandı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarına karşı önlem almak, can kayıplarını ve yaralanmaları en az seviyeye indirmek, sürücü davranışlarını olumlu yönde değiştirmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce yük taşıyan araçlar üzerinde denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Yük Taşıyan Araçlara Denetim: 96 Araç ve Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Yük Taşıyan Araçlara Denetim: 96 Araç ve Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika
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