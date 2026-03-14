Manisa\'da Zincirleme Kaza: Sürücüler Yaralanmadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında takla atan 2 otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen araçlardan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden eski garaj yönüne seyir halinde olan Yusuf K. idaresindeki 32 FL 159 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Alper G. yönetimindeki 35 BED 677 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar, refüje çıkarak takla attı. Bu sırada karşı istikametten gelen Aydın Y. idaresindeki 45 AUK 298 plakalı otomobil ise kaza sonrası yola devrilen refüj korkuluklarına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan ve adeta hurdaya dönen araçların sürücüleri, şans eseri kazayı hiçbir yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA