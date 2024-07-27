Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1'i bebek, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1'i bebek, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı

Manisa\'da zincirleme trafik kazası: 1\'i bebek, 2\'si çocuk 9 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 1'i bebek, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.07.2024 01:16
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında; 1'i bebek, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı Kanuni Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametine doğru aynı yönde seyir halinde olan 4 otomobil bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerde bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1'i bebek, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1'i bebek, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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