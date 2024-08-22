Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa\'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 1 sürücü ise olay yerinden kaçtı.

22.08.2024 02:44
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 1 sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Turgutlu ilçesinde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Turgutlu ilçesi E-96 karayolu jandarma kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada 35 AOU 875, 34 GDB 699 ve 35 UEP 49 plakalı otomobiller çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, kazada 35 UEP 49 plakalı otomobilin sürücüsü Filiz Eröz (38) hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 GDB 699 plakalı araçta bulunan Hüseyincan K. (20) ve Dilem S. (38) isimli şahıslar ise yaralandı.

Meydana gelen zincirleme kazaya karışan diğer aracın sürücüsü M.M.T.'nin ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen şahsın arama çalışmalarına devam edilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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