Manisa\'da yangında 1.5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Demirci ilçesine bağlı Çataloluk ve Kuzuköy mahalleleri arasında yer alan Karakuz mevkiindeki kızılçam ormanında çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler ile toplam 72 personel karadan müdahale etti. Söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek verdi. Söndürme çalışmalarına Demirci Belediyesi su tankerlerinin yanı sıra mahalle sakinleri de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle destek vererek, arazözlere su takviyesinde bulundu. Güvenlik önlemleri ve söndürme çalışmaları kapsamında bölgedeki kırsal mahallelerde kısa süreli elektrik kesintisi uygulandı.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 1.5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA