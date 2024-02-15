Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılında nitelikli olay sayılarında ve yakalanan şahıslar sayısını en çok arttıran il oldu - Son Dakika
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılında nitelikli olay sayılarında ve yakalanan şahıslar sayısını en çok arttıran il oldu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılında nitelikli olay sayılarında ve yakalanan şahıslar sayısını en çok arttıran il oldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan değerlendirme istatistiklerine göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılında destek verilen nitelikli olay sayılarında ve yakalanan şahısların sayısını en çok arttıran il komutanlığı olarak birinci sıraya yükseldi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı, titiz çalışmalarıyla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir şekilde çok sayıda şahsı yakaladı.

15.02.2024 16:03
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Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan değerlendirme istatistiklerine göre 2023 yılında nitelikli olay sayılarında ve yakalanan şahıslar sayısını en çok arttıran Manisa İl Jandarma Komutanlığı olarak birinci sıraya yükseldi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2023 yılında, Türkiye İl Jandarma Komutanlıklarının yıllık değerlendirme istatistiklerine göre, destek verilen nitelikli olay sayılarında ve yakalanan şahısların sayısını en çok arttıran il komutanlığı Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT 1'inci sırada yer aldı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılın başından itibaren yaptığı titiz çalışmalarla çok sayıda şahsı yakalama başarısı gösterdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılında nitelikli olay sayılarında ve yakalanan şahıslar sayısını en çok arttıran il oldu - Son Dakika

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