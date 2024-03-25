Manisa İtfaiyesi Kediyi Sıkıştığı Yerden Kurtardı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kedinin bacaya sıkıştığı üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden büyük bir titizlikle kurtardı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesindeki bir apartmandan kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen ekipler kedinin kurtarılması için titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin büyük bir incelikle yaptığı çalışma sonucunda, kedi bacadaki sıkışık durumundan zarar görmeden kurtarıldı. Kurtarma operasyonu, mahalle sakinlerinin de rahatlama yaşamasını sağladı.

Kurtarılan kedi, kontrol amacıyla veteriner tarafından muayene edildi. Herhangi bir sağlık problemine rastlanmayan kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Bu olay, itfaiye ekiplerinin sadece insanlar için değil, hayvanlar için de ne kadar önemli bir görev üstlendiğini bir kez daha gösterdi. - MANİSA