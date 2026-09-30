Manisa Kula\'da gece boş evde çıkan yangın, 3 araçla çevreye sıçramadan söndürüldü

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 03.15 sıralarında Zaferiye Mahallesi 101 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif Dilekçe'ye ait ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kullanılmayan evin çatısından alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 3 araçla yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, çevrede bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı evde maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.