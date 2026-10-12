Manisa Kula'da iki otomobil Egemen Kavşağı'nda çarpıştı, 1 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Manisa Kula'da iki otomobil Egemen Kavşağı'nda çarpıştı, 1 kişi hafif yaralandı

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Manisa Kula\'da iki otomobil Egemen Kavşağı\'nda çarpıştı, 1 kişi hafif yaralandı
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Manisa Kula'daki Egemen Kavşağı'nda saat 23.30 sıralarında iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı; polis çevrede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesindeki Egemen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Ali Çevik idaresindeki 45 K 1621 plakalı otomobil ile Nihat Aloğlu yönetimindeki 45 ZE 240 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Nihat Aloğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Kazada, 45 ZE 240 plakalı otomobilin sürücüsü Nihat Aloğlu'nun hafif yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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