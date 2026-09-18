Manisa merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

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Manisa merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı
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Manisa merkezli 6 ilde jandarmanın yasa dışı bahis şebekesine düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında son 5 yılda 1,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Manisa merkezli 6 ilde jandarma ekiplerince yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında MASAK tarafından yapılan incelemede 1,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlar Daire Başkanlığının teknik destekleriyle yasa dışı bahis çetesine ağır darbe vuruldu. Yapılan istihbari ve teknik takip çalışmaları neticesinde B.K., A.E. ve M.Ç. isimli şüphelilerin, üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını para karşılığında kiraladıkları ve bu hesapları yasa dışı bahis sitelerinde kullanarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Son 5 yılda 1,3 milyar TL'lik dev işlem hacmi

Derinleştirilen soruşturmada, yasa dışı bahis para transferlerini gerçekleştiren ve kişilerden banka hesabı kiralayan toplam 27 şüpheli tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yapılan detaylı incelemede, son 5 yıl içerisinde yasa dışı bahis kaynaklı olduğu değerlendirilen toplam 1 milyar 300 milyon TL'lik dev işlem hacmi ortaya çıkarıldı.

6 ilde eş zamanlı şafak baskını

Jandarma ekipleri tarafından Manisa merkezli olarak Kars, Antalya, Aydın, İzmir ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen; 19 adet cep telefonu, 22 adet SIM kart, 1 adet bilgisayar, 5 adet laptop, 2 adet tablet, 11 adet USB bellek, 1 adet hard disk ve 3 adet POS cihazı ele geçirilerek incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları Manisa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Mali Suçları Araştırma Kurulu3. SayfaGüvenlikManisaSuçSon Dakika

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