Manisa'nın Demirci İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu

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Manisa'da kar yağışı etkili oldu

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, Demirci Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler, ilçe merkezinde ulaşımda aksama olmaması ve yollarda buzlanma olmaması için tuzlama çalışması yapıldı. Vatandaşlar da kar yağışının keyfini çıkarmak için cadde ve sokaklara akın etti.

Karayolları ekipleri de Demirci- Simav karayolunu açık tutabilmek icin kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, kar yağışının ilçe merkezinde devam edeceğini gece saatlerinde yollarda buzlanma olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olmalarını duyurdu.