Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar'ın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar'ın Cenazesi Defnedildi

Manisa\'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar\'ın Cenazesi Defnedildi

Muhtarlar Toplantısına katılmak üzereyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

11.09.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Muhtarlar Toplantısına katılmak üzereyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

MASKİ'de yapılacak olan muhtarlar toplantısına giderken MASKİ binasındaki asansörde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Çarşı Mahallesi muhtarı Vahit Karacalar, 58 yaşında ve 3 çocuk babasıydı. Uzun yıllardır terzilik yapan ve muhtarlığındaki 4. dönemini geçiren Karacalar'ın cenaze namazı sırasında aile fertleri gözyaşlarını tutamadı.

Karacalar'ın cenazesi, Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kırtık Mezarlığı'na defnedildi. Karacalar'ın cenaze merasimine, Manisa Valisi Enver Ünlü, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ve Mesut Doğan, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, sevenleri ve yakınları katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar'ın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar'ın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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