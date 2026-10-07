Manisa Salihli'de metruk bina çalışmaları Kaymakam başkanlığında gözden geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Salihli'de metruk bina çalışmaları Kaymakam başkanlığında gözden geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Salihli\'de metruk bina çalışmaları Kaymakam başkanlığında gözden geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Salihli'de metruk binalara yönelik çalışmalar, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığındaki Ekim toplantısında gözden geçirildi. Risk oluşturan yapıların yıkım süreçleri takip edilirken, kalanlar için yasal ve idari süreçlerin ardından çalışmaların süreceği belirtildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, genel asayişin korunması ve şehir estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, Ekim ayı değerlendirme toplantısında ele alındı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelindeki metruk binaların durumu ve bu yapılara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan, çevre güvenliğini olumsuz etkileyen ve amacı dışında kullanılabilen metruk yapıların oluşturduğu tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi.

Metruk binaların yıkımına ilişkin süreçlerin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiği belirtilirken, kalan yapılara ilişkin yasal ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Toplantıda, metruk yapıların oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen, çevre düzeni ve şehir estetiğini gözeten çalışmaların saha denetimleri ve vatandaşlardan gelen bildirimler doğrultusunda kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerAli GüldoğanGüvenlik3. SayfaSalihliManisaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Soner Olgun entübe edildi Soner Olgun entübe edildi
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
13:18
Esenyurt’ta bir lisede bıçaklı kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
Esenyurt'ta bir lisede bıçaklı kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
12:38
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
11:55
Yozgat’ta 60 liradan satılan üzerlikten tütsü yapan Karaca, Un Pazarı esnafını tütsüledi
Yozgat'ta 60 liradan satılan üzerlikten tütsü yapan Karaca, Un Pazarı esnafını tütsüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 13:25:58. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa Salihli'de metruk bina çalışmaları Kaymakam başkanlığında gözden geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei