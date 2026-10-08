Manisa Salihli\'de tartıştığı eşini 4 el ateş edip öldüren kadın gözaltına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan tartışmada kocasını silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.

EŞİNE AİT TABANCAYLA 4 EL ATEŞ ETTİ

Alınan bilgiye göre olay, Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 226. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu öne sürülen Ş. Y. Güzel (31) ile eşi Rıdvan Güzel (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ş. Y. Güzel, eşine ait tabanca ile Rıdvan Güzel'e 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Rıdvan Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Güzel'in cansız bedeni otopsi işlemleri ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken eşinin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Eşinin ateş etmesi üzerine hayatını kaybeden Rıdvan Güzel'in 2 çocuk babası olduğu ve inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.