Manisa Sarıgöl\'de bir markette çıkan yangın büyük hasara yol açtı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde saat 19.00 sıralarında bir markette çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu.

Sarıgöl Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi üzerindeki bir markette saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede tüm marketi kaplayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşların sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği market yangınında yaralanan olmazken market ve içindeki malzemeler küle döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA