Manisa Sarıgöl'de trafoya yıldırım düşmesi sonucu makilik alanda yangın çıktı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak sırasında elektrik trafosuna yıldırım düşmesi sonucu makilik alanda yangın çıktı. Orman ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gök gürültülü sağanak sırasında elektrik trafosuna yıldırım düşmesi sonucu makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü hava sırasında elektrik trafosuna yıldırım düşmesi sonucu makilik alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Selimiye Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosuna yıldırım isabet etmesinin ardından çevredeki makilik alanda yangın başladı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sarıgöl Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesine Sarıgöl Belediyesi ekipleri de destek verdi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması yapıldı.
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