Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı - Son Dakika
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Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı

Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı
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Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm serme makinesiyle çalışırken sol elini kaptırarak yaralandı. Hastanede ameliyata alınan Cıllı'nın tendonlarında zedelenme olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu ve uzuv kaybı bulunmadığı açıklandı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm hasadı sırasında elini makineye kaptırarak yaralandı. Başkan Cıllı, ameliyata alındı.

Manisa'nın Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadı sırasında elini makineye kaptırdı. Makinenin kapatılmasının ardından acı içinde ambulansa alınan Başkan Cıllı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Başkan Cıllı'nın tendonlarında zedelenme olduğu belirlendi. Başkan Cıllı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saruhanlı Belediyesinden resmi açıklama

Olayın ardından Saruhanlı Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediye Başkanımız Ekrem Cıllı, bugün akşam saatlerinde kendisine ait arazide üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada sol elinden yaralanmıştır. Olayın ardından vakit kaybetmeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Başkanımızın yapılan ilk tetkiklerinde hayati tehlikesinin ve herhangi bir uzuv kaybının bulunmadığı belirlenmiştir. Başkanımız, sol elinde meydana gelen yaralanma nedeniyle ameliyata alınmıştır. Genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci hekimlerimizin gözetiminde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Başkanımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: İHA

Ekrem Cıllı, Saruhanlı, 3. Sayfa, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı - Son Dakika
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