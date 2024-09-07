Manisa Selendi\'de Cami Lojmanında Yangın Çıktı

3.Sayfa

Manisa'nın Selendi ilçesinde cami lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangın, bugün saat 12.15 sıralarında Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kırsal Beypınar Mahallesi'ndeki Beypınar Camisi yanındaki iki katlı lojmanda çıktı. Lojmandan yükselen alevler üzerine cami imamı Hasan Acar, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Alevlerin hızla sardığı lojmandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan yangının çıktığı lojmana gelen İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara ve İlçe Müftüsü Derviş makas olay yerine incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA