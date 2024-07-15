Manisa Soma'da Orman Yangını: Mahalle Tahliye Edildi - Son Dakika
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Manisa Soma'da Orman Yangını: Mahalle Tahliye Edildi

Manisa Soma\'da Orman Yangını: Mahalle Tahliye Edildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangında ekip sayısı arttırılırken yangının tehdit ettiği mahalle tahliye edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

15.07.2024 17:31  Güncelleme: 17:34
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Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangında ekip sayısı arttırılırken yangının tehdit ettiği mahalle tahliye edildi.

Yangın Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde başladı. Ormanlık alanda başlayan yangına ilk etapta Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edilirken ekip sayısı arttırılarak 5 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz, 4 dozere çıkarıldı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangında Tekeliışıklar Mahallesi tahliye edildi

Öte yandan Deniş Mahallesi'nde çıkan yangın Tekeliışıklar Mahallesi'ni iki koldan sarması nedeniyle mahalle tahliye edildi. Mahallede yaşayan vatandaşların tümünün Soma Belediyesinin de desteğiyle tahliye edildiğini açıklayan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, "Öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına almak üzereyken şiddetli rüzgar nedeniyle yangın tekrar yayıldı. Tekeliışıklar Mahallemizi tehdit etmeye başladı. Yangın sıçramalarla köyün iki tarafından tehdit etmeye başladı ama mahalledeki vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şimdi hayvanları tahliye etmeye başlayacağız. Belediyemiz insanları taşımak için araç da gönderdi. Hayati bir tehlikeyi şu an için öngörmüyoruz. Mahallede yanan bir ev ve dam yok. Bütün ekipler mahalleye sıçramaması için çalışıyor. Başarılı da olacaklar. Rüzgar çok şiddetli esiyor. Can ve mal kaybını engelleyeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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