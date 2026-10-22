Manisa Turgutlu'da itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan 2 yavru kediyi kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boş bir arsada çıkan yangında mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Simge Sokak'ta bulunan boş bir arsada yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek, yoğun dumanın yükseldiği alanda 2 yavru kedi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan yavru kedileri de kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 yavru kedi zarar görmeden kurtarıldı. Yavru kedilerin kurtarılması, çevrede bulunan vatandaşların takdirini topladı.