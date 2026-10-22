Manisa Turgutlu'da itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan 2 yavru kediyi kurtardı - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan 2 yavru kediyi kurtardı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Simge Sokak'ta boş bir arsada çıkan yangında 2 yavru kedi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan yavruları zarar görmeden kurtardı; kurtarma çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boş bir arsada çıkan yangında mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Simge Sokak'ta bulunan boş bir arsada yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek, yoğun dumanın yükseldiği alanda 2 yavru kedi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan yavru kedileri de kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 yavru kedi zarar görmeden kurtarıldı. Yavru kedilerin kurtarılması, çevrede bulunan vatandaşların takdirini topladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan 2 yavru kediyi kurtardı - Son Dakika
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