Manisa Turgutlu\'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi Eski Manisa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi 217 Sokak üzerinden Eski Manisa Yoluna çıkan Halil T. idaresindeki 35 PGK 96 plakalı kamyonet Eski Manisa Yolu Turgutlu istikametinden Manisa yönüne seyir halindeki Hüseyin D. idaresindeki 45 TS 762 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin T. olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken kamyonet sürücüsü Halil T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA