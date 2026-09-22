Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meslek lisesi önünde silahlı saldırıda 2'si ağır 10 öğrencinin yaralandığı açıklandı. Saldırgan H.O. (15) kısa süre içinde emniyet güçlerince yakalandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mesleki ve teknik lisenin önündeki silahlı saldırıda 2'si ağır 10 öğrencinin yaralandığı, saldırgan H.O.'nun (15) kısa süre içinde emniyet güçlerince yakalandığı açıklandı.
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22.09.2026 11:40:06. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da meslek lisesi önünde silahlı saldırıda 2'si ağır 10 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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