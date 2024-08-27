Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı - Son Dakika
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Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı

Mansur Yavaş\'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı

Sokak hayvanları ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sosyal medya paylaşımıyla sert bir şekilde eleştiren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı.

27.08.2024 00:26
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Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımının ardından zorunlu izne çıkarıldı.

Gülbin Tosun

"BİR BARDAK SUYA MUHTAÇ OLUN O ZAMAN"

NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokak hayvanlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi. Yavaş'ı etiketleyen Tosun, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" dedi.

"MANSUR YAVAŞ" PAYLAŞIMININ ARDINDAN ZORUNLU İZNE ÇIKARILDI

Paylaşımın ardından Tosun'un işine son verildiği iddia edildi. Açıklama yapan Tosun zorunlu izne çıkarıldığını belirtti. Tosun şunları söyledi: "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok."

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Son Dakika 3.Sayfa Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ünal yalçın: Sokak köpekleri ni çok seviyorsan eğer, al birkaç tane sini evinde besle.. Evde küçük bir kedi beslemek ile hayvan dostu olunmaz... Başıboş köpeklerden insanlar bıktı usandı.. Yeter kuru kuru hayvan dostluğu.... 92 17 Yanıtla
  • Vatan 06: İncinmiş 20 2 Yanıtla
  • Serdar Han: demokrasi ve Fox ! ???? 13 8 Yanıtla
  • Fırat Duran: İşte feraset işte hak işte hukuk :) değişen bir şey olmayacak bu ülkede. 13 5 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Bu memleket hiç bir zaman 3.dünya ülkesi olmaktan çıkamayacak.Burayada yazdım... 11 3 Yanıtla
  • Mehmet emin Bakan: İnsanın bir hayvan kadar değeri olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Günümüz geçmiyor bir kadın cinayeti haberi okumadan. Medeni kanun dedikleri illet değişmediği sürece kadın cinayetlerinin duymaya devam edeceğiz. Hayvanlar için yasalar çıkarılıyor ama bu medeni kanun dedikleri ileti bir türlü değiştirmiyorlar. 1 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı - Son Dakika
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