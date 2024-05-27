Mantar Toplamaya Giden Sürücü ve Yanındakilerin Arabası Kaza Sonucu İkiye Bölündü - Son Dakika
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Mantar Toplamaya Giden Sürücü ve Yanındakilerin Arabası Kaza Sonucu İkiye Bölündü

Mantar Toplamaya Giden Sürücü ve Yanındakilerin Arabası Kaza Sonucu İkiye Bölündü

Sivas'ın Gürün ilçesinde mantar toplamaya giden bir sürücü ve yanındakiler, araçlarının kaza sonucu ikiye bölündüğünü görünce şaşkına döndüler. Kaza sonucu yaralananlar ise hastaneye kaldırıldı.

27.05.2024 16:21
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Sivas'ın Gürün ilçesinde mantar topladıktan sonra arabasına binmeye giden sürücü ve yanındakiler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.

Edinilen bilgilere göre olay Cumartesi günü Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde meydana geldi. M.K., 44 AR 438 plakalı Tofaş marka otomobilini yol kenarına park edip yanındakiler ile birlikte mantar toplamaya araziye çıktı. M.K. ve yanında bulunan 2 kişi mantar topladığı sırada, S.F. idaresindeki 50 AEB 061 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 44 AR 438 plakalı otomobile sol ön kısımdan çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle 44 AR 438 plakalı otomobil adeta ikiye bölündü. Kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan N.A. ve S.U yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine ise olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu oldukları öğrenilirken mantardan dönen M.K. ve yanındakiler otomobilin ortadan iki bölündüğünü görünce hayrete düştü. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mantar Toplamaya Giden Sürücü ve Yanındakilerin Arabası Kaza Sonucu İkiye Bölündü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mantar Toplamaya Giden Sürücü ve Yanındakilerin Arabası Kaza Sonucu İkiye Bölündü - Son Dakika
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