Manyas'ta çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan yaralandı

3.Sayfa

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan yaralanırken, büyük maddi hasar meydana geldi.

Manyas ilçesine bağlı kırsal Darıca Mahallesi'nde bir ahırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvanda ciddi yanıklar oluşurken, yangın daha faza büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ayrıca ahırda bulunan 7 ton buğday ve arpa ile beraber 150 balya ot ile samanın yandığı öğrenildi. 500 bin lira civarında maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR