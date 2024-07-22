Manyas'ta çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan yaralandı - Son Dakika
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Manyas'ta çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan yaralandı

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan yaralandı. Yangın sonucunda büyük maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.07.2024 18:49
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan yaralanırken, büyük maddi hasar meydana geldi.

Manyas ilçesine bağlı kırsal Darıca Mahallesi'nde bir ahırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvanda ciddi yanıklar oluşurken, yangın daha faza büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ayrıca ahırda bulunan 7 ton buğday ve arpa ile beraber 150 balya ot ile samanın yandığı öğrenildi. 500 bin lira civarında maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manyas'ta çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan yaralandı - Son Dakika

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