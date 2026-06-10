Manyas\'ta saman balyası yangını

Balıkesir'in Manyas ilçesinde açık alanda çıkan saman balyası yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Manyas ilçesi Boğazpınar Mahallesi'nde açık alanda bulunan saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Manyas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye personelleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR