Marangoz İş Yerinde Ölü Bulundu

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde marangozluk yapan 2 çocuk babası sabah saatlerinde iş yerinde ölü bulundu.

Olay, Alaşehir Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Azmak Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerine gelen yakınları, Ahmet Kudret Taylan'ı (48) yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Seslenmelerine rağmen cevap alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Taylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Taylan'ın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Kudret Taylan'ın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, mahalle esnafı ve komşuları Ahmet Kudret Taylan'ın çevresi tarafından çok sevilen, yardımsever ve iyi bir insan olduğunu ifade etti. - MANİSA