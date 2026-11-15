Mardin Artuklu\'da bungalov yangını söndürüldü, yaralanan olmadı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir bungalovda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır yolu üzerinde bir bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, bungalovda hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.