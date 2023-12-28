- Mardin'de 30 yıl önce 2 arkadaşı şehit olan panzer şoförü o anları anlattı

MARDİN - Mardin'in Savur ilçesinde 29 Aralık 1993 yılında devriye atan polis memurlarına terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Palamut ve Erol Kesgin'in arkadaşı panzer şoförü emekli bekçi Veysel Tepebaşı, "Son kez gördüm onları, polis aracına bindiler. Arkadaşlarıma dikkat edin dedim. Erol'ün eşi 9 aylık hamileydi. Şehit olduktan bir hafta sonra bebeği oldu" dedi.

29 Aralık 1993 yılında devriye atan polis memurlarına terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi. Panzer şoförü olan emekli bekçi Veysel Tepebaşı, iki şehit verilen saldırıyı İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatarak, arkadaşlarını en son gördüğünde dikkatli olmaları gerektiğini söylediğini ifade etti.

Şehitlerin Adliye Lojman'ından Vatan Cadde'sine doğru devriye gezdikleri sırada pusuya düştüğünü anlatan Tepebaşı, "Silah seslerini duyup gittiğimizde ikisi de şehit olmuştu. Oradan alıp hemen sağlık ocağına götürdük. Fakat çoktan şehit olmuşlardı. Etrafa iyice baktık ama kimseyi bulamadık. Son kez gördüm onları, polis aracına bindiler. Arkadaşlarıma dikkat edin dedim. Erol'ün eşi 9 aylık hamileydi. Şehit olduktan bir hafta sonra bebeği oldu" dedi.

Şehit polis memuru İbrahim Palamut'un 3 ay önce atandığını belirten Tepebaşı, "Burası ilk görev yeriydi. Bekçi olduğum için panzer kullanıyordum. Birlikte mesai yaptık. Şehit edildikleri sırada silah ve telsizleri de teröristler tarafından alıkonuldu. Biz onları Sağlık ocağına götürürken bize ateş edildi. Orada onlarla çatıştık. 1993'ten 2000 yılına kadar bu olaylar çok sık yaşandı. Çok şehit verdik" ifadelerine yer verdi.