Mardin'de 5 ayrı noktada çıkan orman yangınında yüzlerce dönümlük alan kül oldu

3.Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangınında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Düzgeçit, Ovabaşı, Söğütlü, Şenköy, Harmanlı mahallerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - MARDİN