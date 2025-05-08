Mardin'de ağaçlara zarar veren bir grup genç, güvenlik kameralarına yakalandı
MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park alanında bulunan ağaçlara zarar veren bir grup genç, güvenlik kamerasına yakalandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 3 kişi parkta bulunan bir ağacın yanına gidip, ağacın dalından tutup kopardığı görüldü.
Uzun zamandır Mazıdağı ilçesinde bulunan çocuk oyun parkları, park alanlarında bulunan bank ve ağaçlar kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar görülüyordu.
Zabıta ekiplerinin takibi üzerine çevreye zarar veren şahıslar, güvenlik kamerasına yakalandı.
Zabıta ekipleri, şahıslar hakkında savcılıkta suç duyurusunda bulunacağı bildirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Ağaçlara Zarar Veren Gençler Yakalandı - Son Dakika
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