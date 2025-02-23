Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı

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Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

23.02.2025 01:53
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Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökçe Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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