Mardin'de Akraba Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba aileler arasında çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.