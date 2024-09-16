Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba aileler arasında çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Akraba Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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