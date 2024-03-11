Mardin\'de Anne ve İki Çocuğu Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6. kattaki evin penceresinden düşen anne ve 5 yaşındaki oğlundan sonra 6 yaşındaki kızı da hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi'nde bir binanın 6. katında oturan Semire Aktürk, 6 Mart'ta pencereden düşmekte olan çocuğunu kurtarmaya çalışırken kucağındaki diğer çocuğuyla birlikte aşağı düşmüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen anne ve çocuklarından Roni (5) hayatını kaybetmişti. Tedavisi devam eden Solin (6) de 5 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. - MARDİN