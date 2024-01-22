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Mardin'de bir garip kaza: Otomobil çarptığı aracın üstüne çıktı - Son Dakika
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Mardin'de bir garip kaza: Otomobil çarptığı aracın üstüne çıktı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil diğer otomobile çarparak üstüne çıktı. Kazada sürücüler yaralandı ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin\'de bir garip kaza: Otomobil çarptığı aracın üstüne çıktı
22.01.2024 - 22:37,
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Mardin'de bir garip kaza: Otomobil çarptığı aracın üstüne çıktı

MARDİN - Mardin'de iki otomobilin üst üste çıktığı trafik kazasında, sürücüler yaralandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs yolunda seyir halinde olan 31 YE 767 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan 06 BA 5324 plakalı otomobile çarpıp üstüne çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastane'sine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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