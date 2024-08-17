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Mardin'de bulunan bomba düzeneği incelemeye alındı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, doğalgaz boru hattı döşendiği sırada bulunan bomba düzeneği, polis ekiplerince bulunduğu yerden alınarak incelemeye alındı.

Alınan bilgilere göre, öğlen saatlerinde belediye ekipleri Çağçağ Caddesinde doğalgaz hattı için yapılan kazı çalışmalarında el yapımı olduğu belirtilen bomba düzeneği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı incelemek üzere emniyete götürdü.Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.