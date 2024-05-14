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Mardin'de Çadırda Ölü Bulundu

Mardin\'de Çadırda Ölü Bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi, çadırda ölü olarak bulundu. Şanlıurfa'dan gelen Kadir Bektaş'ın hareketsiz yatar vaziyette bulunması üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.05.2024 14:20
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Mardin'de bir kişi boş araziye kurduğu çadırın içinde ölü bulundu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi sanayi bölgesi karşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Nusaybin'e gelen Kadir Bektaş ve beraberindeki kişi sanayi bölgesi karşısında çadır kurdu. Sabah saatlerinde Kadir Bektaş'ı hareketsiz yatar vaziyette gören beraberindeki şahıs durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaptığı kimlik çalışmasında ise hayatını kaybeden şahsın 38 yaşındaki Kadir Bektaş olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile savcı incelemesinin ardından Bektaş'ın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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