Mardin'de yoğun kar yağışı nedeniyle Derik yolu ulaşıma kapandı.
Mardin'in Derik ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Mazıdağı-Derik yolu ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Derik Yolu Kar Sebebiyle Kapandı - Son Dakika
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