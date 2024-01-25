Mardin\'de doğum yaptıktan sonra eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı

Mardin'de doğum yaptıktan sonra taburcu olan eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren M.Ş.E.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Savcılıktaki ifadesinde taburcu oldukları gün taksiyle eve geldiklerini söyleyen M.Ş.E., "Eşim doğum nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu oldu. Eşimi taksi ile yanında baldızımla birlikte evime getirdik. Kafam güzeldi tam olarak hatırlamıyorum. Baldızımı evden kovmuştum. Ben yaklaşık bir yıl önce evimin girişine çıkışına ve arkasına üzerime atılı bulunan uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanma suçları nedeni ile kendimi aklamak amacıyla kamera taktırmıştım. Kendilerine anlattığım olaya ilişkin daha önce bu kameralarca kayda alınan görüntüleri telefonuma çekmiştim. Eşim ve annem bana inanmayınca telefonu açarak görüntüleri ikisine gösterdim. Ancak bana inanmadılar, görüntülerde sadece taş toprak olduğunu söylediler. Bu nedenle de eşimle tartıştık. Bu sebeplerden ötürü sinirlenerek yukarıya çıktım. Daha önceden bilmediğim şahıslardan temin ederek odama sakladığım metamfetamin, hap, şeker, 1 litre viski ve sigara ne bulduysam hepsini içtim. Bıçağı nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Eşim V.E.'ye saldırdığımı, kendisine 3-4 kez vurduğumu ve yaralandığını hatırlıyorum" dedi.

Evde bulunan annesinin araya girerek, kendisini ittiğini ve yere düştüğünü belirten M.Ş.E., "Ben olayda 3-4 kez bıçakladığımı hatırlıyorum, 17 kez nasıl oluyor. Ben bıçağı bıraktığımda bıçak eşimin karnında asılı duruyordu, içinde kalmıştı. Amcam gelip bana bir tokat attı, iteledi. V.'yı apar topar kucaklayarak hastaneye götürdüler. Bıçağın çıkarılıp çıkarılmadığını, kimin çıkardığını ve sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. Ben saldırınca, annem de vurmayayım diye V.'nın üzerine atladı, ben anneme bıçak sallamadım. Bana engel olmak istediği sırada elinden yaralanmış olabilir. Beni bırakmıyordu kendisini V.'nın önüne atıyordu, beni itekliyordu" ifadelerini kullandı.

Doğum yapan eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren M.Ş.E. gözaltına alınmış, ifadesinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - MARDİN