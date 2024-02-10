Mardin'de durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin'de durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Mardin\'de durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de polis ekiplerinin durduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçtaki 3 şüphelinin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

10.02.2024 15:36
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Mardin'de polis ekiplerinin durduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçtaki 3 şüphelinin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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