Mardin'de düzenlenen operasyonda 7 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Mardin'de düzenlenen operasyonda 7 tabanca ele geçirildi

Mardin\'de düzenlenen operasyonda 7 tabanca ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca, 16 şarjör ve 93 fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 2 farklı adreste yapılan aramalarda tabancalar ve mühimmatlar bulundu. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

26.04.2024 18:28
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca, 16 şarjör ve 93 fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 2 farklı adrese operasyon düzenlendi. Ruhsatsız 7 tabanca, 16 şarjör ve 93 fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de düzenlenen operasyonda 7 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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