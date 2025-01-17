Mardin\'de Eşini Vuran Adam Tutuklandı

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Mardin'in Derik ilçesinde 81 yaşındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Mazıdağı ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali K. (83), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde uyuyan eşi Latife K.'ye (81) pompalı tüfekle ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali K. gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN