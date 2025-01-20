Mardin'de Esnaf Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Esnaf Kavgası: 2 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde bıçaklı esnaf kavgasında 2 kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasında.

20.01.2025 20:07
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Mardin'de esnaf kavgası güvenlik kamerasında: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Akçakaya Mahalle'sinde gerçekleşti. İddiaya göre, komşu olan iki esnaf arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.T. ve İ.Y. isimli şahıslar, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay anı, çevredeki bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Esnaf Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika

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