Otomobilin çarptığı yaşlı kadının üzerinden diğer araçlar geçti

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Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a (80) art arda üç otomobil çarptı.

BİRİ ÇARPTI, DİĞERLERİ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Önce plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, yaşlı kadına çarptı. Çağlar, çarpmanın şiddetiyle yere düştü. Daha sonra arkadan gelen iki otomobil yaşlı kadının üzerinden geçti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundukları yaşlı kadını ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çağlar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza anına ait görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadına karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı ve diğer otomobillerinden de üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.