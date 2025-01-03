Otomobilin çarptığı yaşlı kadının üzerinden diğer araçlar geçti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaşlı kadının üzerinden diğer araçlar geçti

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Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Daha sonra arkadan gelen iki otomobil, yere düşen kadının üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybederken görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

03.01.2025 17:46
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Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a (80) art arda üç otomobil çarptı.

BİRİ ÇARPTI, DİĞERLERİ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Önce plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, yaşlı kadına çarptı. Çağlar, çarpmanın şiddetiyle yere düştü. Daha sonra arkadan gelen iki otomobil yaşlı kadının üzerinden geçti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundukları yaşlı kadını ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çağlar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza anına ait görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadına karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı ve diğer otomobillerinden de üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadının üzerinden diğer araçlar geçti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin çarptığı yaşlı kadının üzerinden diğer araçlar geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • O bir Karşıyakalı:
    çarpan üç araba sürücüsü kasten cinayetten yargılanmalı 24 7 Yanıtla
  • 135791:
    bukadar da kör olunmaz 26 0 Yanıtla
  • Kemal ÇALIŞIR:
    Her önüne gelene ehliyet verirseniz işte böyle biri çarpar diğer 2 Side üstünden geçerek ezer Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun lütfen yaşlılarımızı tek başlarına çarşıya pazara göndermeyelim 25 0 Yanıtla
  • Hasan Gulen:
    Allah belasını versin fren denen sistem var. nasıl şoför olmuşlar bu zırtolar 20 0 Yanıtla
  • sevda kahraman:
    Allah'ın gazabı üzerinize olsun kör müsünüz kardeşim görmüyor musunuz yazık ya ?????? 16 0 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    Yıl 2023. "Her konuda olduğu gibi bu hususta da vatandaşlarımızın gönüllerini rahatlatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” 11 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Dikatsizliğin bedeli bir can'a maal oldu. Bunlar nasıl sürücü yolu görmüyorlar mı ,direksiyon başında tlf ile meşguldür her biri . 12 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    gözünüzün yayını skm 3 0 Yanıtla
  • Ali Akbalık:
    bunların hepsi gökyüzüne bakıyormuş o sırada yazık 3 0 Yanıtla
  • Kerim Gürel:
    allah rahmet eylesin 2 0 Yanıtla
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