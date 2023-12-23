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Mardin'de firari uyuşturucu satıcısı yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 13 yıl 4 hapis cezası bulunan ve 2 aydır firari olan uyuşturucu satıcısı, JASAT timleri tarafından yakalandı. Şahıs adli mercilere sevk edildi.

Mardin\'de firari uyuşturucu satıcısı yakalandı
23.12.2023 - 11:58,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 13 yıl 4 hapis cezası bulunan ve 2 aydır cezaevi firarisi konumunda bulunan uyuşturucu satıcısı 1 kişi, JASAT timleri tarafından yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu satışı yapma suçlarından hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Kızıltepe JASAT timi tarafından adli işlemler sonrası Mardin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mardin'de firari uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
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