Mardin\'de Freni Patlayan Tır Kazası

Mardin'in Artuklu ilçesinde freni patlayan tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Mahallesi'ndeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kırmızı ışıkta bekleyen 3 transit minibüs, 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil olmak üzere 7 araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN