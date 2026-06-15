Mardin'de Gelin Merasimi Kanlı Bitti - Son Dakika
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Mardin'de Gelin Merasimi Kanlı Bitti

15.06.2026 17:32
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Gelin indirme merasiminde açılan ateş sonucu ağır yaralanan 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Mardin'de gelin indirme merasimi sırasında havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hedli Çin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gelin indirme merasimi sırasında havaya ateş açılması sonucu evinin balkonunda bulunan Hedli Çin (76), sol göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 silah ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Gelin Merasimi Kanlı Bitti - Son Dakika

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